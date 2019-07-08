طفلة في عرض ربيع كيروز في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - بعد إدراج إسمه على لائحة الكوتور مطلع هذا العام، أطلق المبدع اللبناني ربيع كيروز من على منصة أزياء باريس مجموعته لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 .

مدوّنة الموضة نور عريضة مع ابنتها





أتت المجموعة بعنوان "Hamdella 2020 “ ، حيث توجّه منها كيروز بالشكر إلى كل الذين ساهموا في نجاح مسيرته طيلة الـ20 عاماً الماضية والذين شكلوا مصدر إلهام للدار. وفي تفاصيل المجموعة، هيمن عليها الطابع المنيمالي البسيط البعيد عن التكلّف، فلاحظنا أنّ الفساتين جاءت بقصات واسعة وبسيطة بعيدة عن الزخرفة لتناسب جميع الأوقات.

الأبيض ضمن مجموعة ربيع كيروز لكوتور خريف 2019



وكالعادة، لم تغب البدلة عن المجموعة وأتت بألوان زاهية، ذات قصة واسعة وكلاسيكية في الوقت نفسه.



أما مفاجأة العرض، فكانت مع مدوّنة الموضة نور عريضة التي مشت مع ابنتها على المنصّة.

الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف

طوني ورد ضمن أسبوع الهوت كوتور في باريس يجمع الرقي والغموض