طفلة في عرض ربيع كيروز في باريس

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - بعد إدراج إسمه على لائحة الكوتور مطلع هذا العام، أطلق المبدع اللبناني ربيع كيروز من على منصة أزياء باريس مجموعته لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 .
أتت المجموعة بعنوان "Hamdella 2020 “ ، حيث توجّه منها كيروز بالشكر إلى كل الذين ساهموا في نجاح مسيرته طيلة الـ20 عاماً الماضية والذين شكلوا مصدر إلهام للدار. وفي تفاصيل المجموعة، هيمن عليها الطابع المنيمالي البسيط البعيد عن التكلّف، فلاحظنا أنّ الفساتين جاءت بقصات واسعة وبسيطة بعيدة عن الزخرفة لتناسب جميع الأوقات.
وكالعادة، لم تغب البدلة عن المجموعة وأتت بألوان زاهية، ذات قصة واسعة وكلاسيكية في الوقت نفسه.
أما مفاجأة العرض، فكانت مع مدوّنة الموضة نور عريضة التي مشت مع ابنتها على المنصّة.
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