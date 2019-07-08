للمحجبة: فساتين سهرة ناعمة من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 07:36 مساءً - كل عام يبهرنا أسبوع الموضة بباريس بالأزياء الفخمة والمترفة، وبالتصاميم الراقية التي تعتبر أساس كلّ مجموعة، حسب هوية الدار والثيم الذي اختارته لمجموعتها الخاصة بالموسم.

ومنذ سنوات، لاحظنا مدى وجود الفساتين المحتشمة ذات الأكمام الطويلة، التي تناسب كل الصبايا لاسيما المحجبات منهن. وهذا العام أسبوع الموضة بباريس لـ مجموعة الهوت كوتور 2019 كان حافلا بالكثير من فساتين السهرة الناعمة التي يمكنك اعتمادها بكل بساطة، وكل ما ستحتاجين له هو لفة حجاب متناغمة مع الفستان وإكسسورات عصرية.

الفساتين من الستان الملونة مع الرسومات من Viktor&Rolf فيكتور آند رولف

الفساتين من الستان الملونة مع الرسومات من Viktor&Rolf فيكتور آند رولف





للصبايا المحجبات، يمكنك اختيار هذه الفساتين العصرية من مجموعة Viktor&Rolf فيكتور آند رولف، لإطلالة كلاسيكية وبنفس الوقت مبهجة، وهذه النوعية من التصاميم لم نتعود عليها في السابق بموسم الشتاء، إلا أن الموضة أصبحت أكثر تحررا في العصر الحديث، إذ يمكنك التألق بكل ثقة بهذه الألوان المبهجة والشبابية بفستان واحد بموسم الشتاء، ولكن من الأفضل أن تنسقي معها لفة حجاب بأحد الألوان المحايدة، حتى يبقى تركيز النظر على ألوان الفستان فقط.





الفساتين مع الكارديغان الطويل من Yolancris Couture يولانكرس كوتور

الفساتين مع الكارديغان الطويل من Yolancris Couture يولانكرس كوتور





لاحظنا أن أكثر من دار للأزياء قد اعتمد على أسلوب الكارديغان الطويل مع الفساتين الطويلة، كلمسة من الحرية والأناقة معا تشعر بها الصبية. ومع هذا التصميم من يولانكرس كوتور مع تطريزات الورود باللون السومون المخملي، والكارديغان الأبيض، سوف تبدين بلوك كلاسيكي مترف، اختاري معه لفة حجاب باللون الأبيض أو السومون، لإطلالة متناغمة مع لون الفستان، أو اختاري صيحة القبعة مع لفة الحجاب.

فساتين سهرة ناعمة باللون الأحمر الصريح من Stephane Rolland ستيفاني رونالد

فساتين سهرة ناعمة باللون الأحمر الصريح من Stephane Rolland ستيفاني رونالد

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اعتمدت مجموعة Stephane Rolland ستيفاني رونالد هذا العام بشكل كبير على اللون الأحمر الصريح، والذي نتوقع أن يتربع بقوة على عرش الموضة والأزياء، وقد اخترنا لك هذا الفستان مع الأكمام الطويلة، بسيط من دون تطريزات للتركيز على قوة اللون، وما سوف يأخذ منك تفكيرا طويلا هو طريقة التنسيق، والتي ننصحك باعتماد درجات محايدة حتى لا تبدي متكلفة للغاية.



فساتين من الأسود والأزرق اللامع من Georges Chakra جورج شقرا

فساتين من الأسود والأزرق اللامع من Georges Chakra جورج شقرا





بدت تصاميم جورج شقرا لهذه السنة غاية في الترف والكلاسيكية، تحاكي جمال المرأة بكل العصور القديمة من الستينيات إلى التسعينيات، لهذا كان هناك الكثير من التصاميم المحتشمة بالمجموعة، والتي كانت عنوان جمال المرأة بالكثير من الأوقات الماضية.

اعتمد على الألوان الداكنة، مع لمسة من الدرجات اللامعة، كهذا الفستان الأسود مع الكشكشة، وتصميم يشبه البليز من الجزء العلوي، سيكون مميزا إذا نسقت معه حجابا أسود، وحذاء أزرق مفتوحا من الستان اللامع الأزرق، وكلتش أسود أو لامعي فضي.



بهذا الألبوم سوف تجدين تصاميم مميزة من مجموعة باريس هوت كوتور 2019 تناسب الصبية المحجبة.

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