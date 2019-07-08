نجوى كرم تتألق فى أحدث ظهور لها بفستان مميز

بيروت - لايف ستايل
حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسميى على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بصور جديدة لها.
أطلت "نجوى" في الصورة بإطلالة مميزة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، مرتدية فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة من توقيع المصمم اللبناني رامي القاضي، و أتسم التصميم بالكامل بحبات الترتر اللامعة.
وأنتعلت الفنانة اللبنانية حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج من POISE DESIGN، ونيقت مع إطلالتها بعض المجوهرات الفخامة.
واعتمدت على شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج الجذابة التى زادت من جمالها.
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