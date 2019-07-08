باريس - لايف ستايل
لعروس صيف 2019 هذه أجمل تسريحات شعر عروس من وحي نجمات هوليوود بأساليب راقية وأكسسوارات مميّزة تضفي الكثير من الأناقة الراقية على إطلالتكِ في حفل الزفاف.
في الصور المرفقة إطلالات نجمات على البساط الأحمر بتسريحات شعر ناعمة غير مبالغ بها، تناسب جميع أشكال الوجوه، المربّعة، البيضاويّة، المستديرة... عصريّة تواكب خطوط الموضة لتستلهمي منها ليوم زفافكِ، مع أكسسورات مختلفة، كالورود المزيّفة والأطواق المرصّعة بالخرز، الجواهر، الكريستال واللّؤلؤ، أيضاً التيجان الناعمة التصاميم.
لإطلالة جذّابة وفريدة، اتّجهي إلى تسريحات الشعر البسيطة، كتسريحة ذيل الحصان العالي الملفوف بشريط مخمليّ، أو الخصلات المموّجة المسحوبة إلى جنب مع فرق جانبيّ، التجعيدات الهوليووديّة الكلاسيكيّة أو الشينيون.
قد يهمك أيضا:
أبرز التسريحات لاختيار الأفضل والأنسب لك هذا الموسم
ذيل الحصان البسيط من أفضل تسريحات الشعر في موسم خريف
كانت هذه تفاصيل خبر تسريحات شعر عروس ناعمة لموسم صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.