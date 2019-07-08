تسريحات شعر عروس ناعمة لموسم صيف 2019

لعروس صيف 2019 هذه أجمل تسريحات شعر عروس من وحي نجمات هوليوود بأساليب راقية وأكسسوارات مميّزة تضفي الكثير من الأناقة الراقية على إطلالتكِ في حفل الزفاف.

في الصور المرفقة إطلالات نجمات على البساط الأحمر بتسريحات شعر ناعمة غير مبالغ بها، تناسب جميع أشكال الوجوه، المربّعة، البيضاويّة، المستديرة... عصريّة تواكب خطوط الموضة لتستلهمي منها ليوم زفافكِ، مع أكسسورات مختلفة، كالورود المزيّفة والأطواق المرصّعة بالخرز، الجواهر، الكريستال واللّؤلؤ، أيضاً التيجان الناعمة التصاميم.

لإطلالة جذّابة وفريدة، اتّجهي إلى تسريحات الشعر البسيطة، كتسريحة ذيل الحصان العالي الملفوف بشريط مخمليّ، أو الخصلات المموّجة المسحوبة إلى جنب مع فرق جانبيّ، التجعيدات الهوليووديّة الكلاسيكيّة أو الشينيون.

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