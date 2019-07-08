للمرأة الخمسينية... أسرار المكياج الناجح من سلمى حايك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 04:32 مساءً - في كل إطلالة لها، تثبت سلمى حايك أن العمر ليس له أي علاقة بالجمال والتألق. فكلما تقدّمت هذه النجمة الجذابة في السن، زاد جمالها وتعزّزت أناقتها.



شارفت سلمى حايك على بلوغ سن الـ 53 وهي لا تزال تحافظ على جاذبية لافتة وملامح شابة تحسن تماماً إبرازها بأفضل أساليب المكياج.



فما هي أسرار سلمى حايك للحصول على مكياج ناجح ولافت؟



السرّ الأول: لا تبالغي في تنظيف بشرتك

منظّف الوجه SkinCeuticals LHA Cleanser Gel



تؤكد سلمى حايك أنها تكتفي بتنظيف بشرتها في المساء فقط، حيث أن جدتها علّمتها أن البشرة في الليل تستعيد كل ما خسرته خلال النهار لذا فلا حاجة لتنظيف البشرة في الصباح، ما دمت قد أتممت تنظيفها جيداً في المساء.



السرّ الثاني: الترطيب من الأعماق

مصل Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate



تؤمن سلمى بأن السر وراء المكياج الناجح والمشرق هو بشرة رطبة وخالية من الشوائب. ومن هنا تحرص على عدم وضع أي مستحضر تجميل قبل أن تتأكد من نعومة بشرتها ونضارتها، لذا هي تستخدم كريمات مرطّبة ومقاومة للتجاعيد في الوقت نفسه.



السرّ الثالث: اختاري البرايمر المناسب

ماسكار L’Oréal Voluminous Lash Paradise



لأنها تعي تماماً أن بشرتها لم تعد كبشرة فتاة عشرينية حتى وإن كانت بمنتهى النضارة، فهي تختار مستحضرات تجميل تناسب حاجاتها. البرايمر خطوة أساسية قبل البدء بوضع المكياج فهو يحضّرها لاستقبال باقي المستحضرات كما أنه يساعد في تثبيت المكياج فترة أطول. كما تختار سلمى البرايمر بتركيبة موحّدة للون البشرة وتمنحها إشراقة لافتة.

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السرّ الرابع: أحمر الشفاه سيف ذو حدّين

ماسكرا L’Oréal Voluminous Lash Paradise



لأنها تعشق الإطلالات البسيطة والكلاسيكية، تؤكد سلمى أن لأحمر الشفاه التأثير الأكبر في المكياج لذا يجب اختياره بعناية ودقة. وهي تميل إلى اختيار الألوان الزاهية خلال النهار وفي مناسباتها العادية، فيما تترك الدرجات الداكنة من الأحمر والفوشيا والبنفسجي... للمناسبات المهمة والسجادة الحمراء.



السرّ الخامس: إبراز العينين

ماسكرا L’Oréal Voluminous Lash Paradise



تتمتع سلمى بعينين بنيتين جذابتين، وهي تزيد من جمالهما من خلال اختيار ظلال عيون يناسب لونهما، وهي تؤكد أن مكياج عينين ناجحاً ومناسباً، كفيل بجعل ملامح الوجه تبدو بأكمالها متناسقة وجذابة، لذا فإن مكياج العيون يشكّل بالنسبة إليها خطوة أساسية ويحتلّ حيزاً كبيراً من اهتمامها.

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