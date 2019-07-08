مكياج دخاني ناعم لسهرات الصيف الساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 04:32 مساءً - قد يتهيّأ لبعض الفتيات أن المكياج الدخاني هو حكر على فصل الشتاء، ولكن هذا خطأ شائع إذ يمكن اعتماد مكياج دخاني ناعم ليتناغم مع إطلالة صيفية بسيطة ومنعشة، يمكنك تطببيقه بخطواتٌ سهلة للحصول على مكياج سموكي ناعم وساحر.

أهم 5 نصائح من أشهر الميك اب ارتست

كيفية تطبيق مكياج دخاني ناعم:

مكياج دخاني ناعم



- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- حدّدي رسم حاجبيك بتأنٍّ .

- ابدأي برسم خط أيلاينررفيع بمحاذاة الرموش من الداخل إلى الخارج مع المباشرة بزيادة سمك الخط في الخارج حتى تبدو العين أوسع ومفتوحة أكثر.

- طبّقي ظلال العيون باللون الرمادي على الزاوية الداخلية للعين، ثمّ أضيفي تدريجيا الأسود للوصول الى الزاوية الخارجية حيث يصبح الظلال أسود فقط لاطلالة مكياج دخاني مميزة.

- استخدمي الظلال الأسود بتأن تحت العين وارسمي من خلاله عينيك بأسلوب دقيق لمنح عينيك اطلالة اكثر جاذبية واتساعا.

- استخدمي القليل من اللون البنّي : الطريقة للحصول على أكثر لوك سموكي جاذبية على الإطلاق هي بإضافة الدفء الى العينين. حتى إن كنتِ تطبّقين سموكي أسود، امزجي القليل من اللون البنّي الدافئ لإضافة العمق الى عينيكِ. ننصحكِ برسم خطّ تحت العين مع القلم الأسود ومن ثمّ غطّي فرشاة صغيرة باللون البنيّ وطبّقيها فوق القلم. امزجي الاثنين معاً للحصول على لوك غنيّ.

- طبّقي بودرة خدود على خدّيك بما يتناسب مع شكل الخدود.

- طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.

- لا تنسي وضع أحمر الشفاه لإطلالة مشرقة

مكياج عيون ناعم من وحي ميغان ماركل



نصائح مهمة لـ مكياج دخاني ناعم

مكياج دخاني ناعم



• أبعدي عينيكِ عن التلطّخ مع البرايمر

• كمّية صغيرة من البرايمر تصنع فرقاً كبيراً. البرايمر على منطقة الجفون هو خطوة حاسمة حين تطبّقين مكياج سموكي. طبّقيه قبل البدء بمكياج عينيكِ لضمان ثبات الآيلاينر والظلال الغامقة وحتى لا يتلطخ ويسيل.

• العبي بالألوان: مكياج العيون السموكي لا ينبغي أن يكون أسود. حاولي تجربة ألوان غنية وداكنة أخرى مثل الخوخي الغامق، الأزرق النيلي، الأخضر الزيتي أو الرمادي.

• ابقي قريبة من الرموش: عليكِ أن تنتبهي الى مدى أخذ الظلال بعيداً. كقاعدة عامة، لا ينبغي أن يمتد اللون أكثر من منطقة الرموش السفلية.

• لطّخي الخطوط: مع أنّ المكياج السموكي يُطبّق بدقة، لا يجب أن تظهر هذه الدقة للأخرين. المكياج السموكي يجب أن يلطّخ بطريقة فنية. مرّري فرشاة صغيرة تستخدمينها لظلال ثنية العين على جفنيكِ لمزج جميع الظلال معاً للوك متميّز. لطّخي بلطف تحت العين أيضاً.

• انتبهي الى الزاوية: أبقي ظلال العيون على الزوايا الخارجية، لا يجب أبداً أن تصل الظلال إلى زاوية عينكِ الداخلية. الحوض المسيل للدموع هو المكان الذي تطبّق عليه المرأة الكونسيلر فقط.

• التنظيف: ننصحكِ أولاً بتطبيق مكياج عينيكِ ثمّ التنظيف بواسطة العود القطني أو مزيل المكياج لمظهر أنيق.

الأيلاينر البني لمكياج عيون صيفي دافئ