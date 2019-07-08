خطوات تنظيف البشرة.. لا تهملّي أياّ منها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 04:32 مساءً - خطوات تنظيف البشرة، واحدة من أهم الواجبات الجمالية التي يجب على كل امرأة التقيّد بها للحفاظ على نضارة البشرة وتوهجها، التخلص من شوائبها وابعاد التجاعيد عنها ما أمكن.

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طبقات البشرة

خطوات تنظيف البشرة



يتكون الجلد من طبقتين هما البشرة والأدمة.

البشرة هي الطبقة الخارجية من الجلد والمسؤولة عن لون وقوام البشرة، وهي مسؤولة أيضاً عن امتصاص الكريمات واللوشن والمستحضرات التي نستخدمها لتبدو البشرة نضرة شابة، وتتجدد طبقة البشرة باستمرار ولهذا السبب يتغير لوننا مع الوقت، كما يكون الجلد في بعض الأحيان ناعماً بينما نشعر بخشونته في أوقات أخرى.

اما الطبقة السفلية، وهي الأدمة، فتحتوي على الكولاجين والألياف المرنة والأوعية الدموية والبنية الحسية والانسجة الليفية، وهي مسؤولة عن درجة وسماكة الجلد. وبخلاف البشرة، تتوقف طبقة الأدمة عن التجدد بعد سن العشرين، ولهذا السبب يبدأ ظهور التجاعيد والترهل مع الوقت.

للحصول على بشرة نضرة وصحية وخالية من الشوائب تعرّفي إلى خطوات تنظيف البشرة .

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خطوات تنظيف البشرة :

خطوات تنظيف البشرة





• فتح المسام : وهي من أهم خطوات تنظيف البشرة ، حيث تهيء الجلد لامتصاص مكونات المنظف ، وتتم بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون مع الحرص على اختيار الانواع اللطيفة على البشرة ، والذي يعمل على تخليص البشرة من الشوائب والسموم التي تعرضت لها طوال النهار ، كما يتم فتح مسام البشرة بتعريض الوجه لبخار الأعشاب مثل البابونج ، واللافندر مع تغطية الوجه بمنشفة لخمس دقائق .



• التقشير : يعمل على ازالة الخلايا الميتة من طبقات الجلد ، مما يعمل على تجدد الخلايا وتنفسها بعمق ، تعزيز الدورة الدموية، وتتم عملية التقشير بشكل سطحي أو عميق .



• ترطيب البشرة : باستعمال الأقنعة الطبيعية المناسبة لنوع البشرة ، والتي تعمل على تليين الجلد وتغذيته ، وتتم باختيار أحد الأنواع المناسبة لتنعيم البشرة ، علاج البقع ، مكافحة التجاعيد ، وهي تنقسم لنوعين أقنعة توضع على الوجه ويتم ازالتها بعد جفافها ، وأخرى تترك لفترة محدودة ثم يغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ، ويفضل استعمال الأقنعة التي تجف على البشرة مع التدليك الخفيف للوجه ، حيث يفيد التدليك في تنشيط الدورة الدموية .

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• اغلاق المسام : من الضروري الاهتمام بهذه الخطوات بعد تنظيف الوجه وفتح المسام واستعمال القناع المناسب لسد المسام مرة أخرى ، حفاظا عليها من الشوائب والميكروبات التي قد تؤدي لالتهاب البشرة واصابتها بالبثور ، تعد الطريقة المثلى لإغلاق المسام بعد تنظيفها استعمال مكعبات الثلج بتمريرها على الوجه ، والتي تفيد أيضا في تنشيط الدورة الدموية ونضارة البشرة .



• ترطيب الجلد : بعدما قمنا بتنظيف مسام البشرة وتهيئتها بالطريقة الصحيحة ثم استعمال القناع المناسب لها ، ثم اغلاق المسام مرة أخرى لا بد من خطوة للعناية بالبشرة وحمايتها من الجفاف من مستحضرات التنظيف والمكياج وذلك باستعمال المرطب المناسب والذي تحتاجه البشرة بشكل يومي ، مع الحرص على اختيار النوع المناسب المتوازن المكونات ، حتى لا تتعرض البشرة للجفاف أو المظهر الدهني الغير مرغوب فيه .

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