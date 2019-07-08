7 ماسكات طبيعية تساعدكِ في التخلص من حب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 04:32 مساءً - مشكلة حب الشباب من أكثر المراحل الصعبة والتي تؤثر في نفسية الصبايا، وهناك العديد من الطرق للتخلص من تلك المشكلة، ولكن دائمًا الأفضل لكِ هي الطرق الطبيعية التي لا تضر ببشرتِك، بعيدًا عن أيّ مواد كيميائية.



ويمكنكِ استخدام أقنعة الوجه الطبيعية التي تُعتبر من أفضل الطرق لعلاج حب الشباب، ويمكنكِ صنعها في المنزل بنفسكِ وبكل سهولة، وإليكِ الماسكات.



ماسك الملح



المكونات:

- ملح البحر أو ملح الطهو

- القليل من الماء



الطريقة:

- امزجي الملح في الماء واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- طبقي الخليط على بشرتكِ في أماكن حب الشباب.

اِغسلي وجهكِ بعد 15 دقيقة.

ماسك بياض البيض

قناع بياض البيض

المكونات:

بياض بيض مفصول عن الصفار



الطريقة:

- اِغسلي وجهكِ جيدًا بماء فاتر.

- اِدهني الوجه كله ببياض البيض واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- اِغسلي وجهكِ مرة أخرى، لكن إذا كنتِ حساسة من البيض فلا يُستحبّ تطبيق هذا القناع.

ماسك العنب



استخدمي بعض حبات العنب واقسميها إلى نصفين وقومي بتدليك وجهكِ بها، ثم اتركيها على وجهكِ لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ جيدًا.



ماسك صودا الخبز

قناع صودا الخبز



المكونات:

- ملعقة صودا خبر

- القليل من الماء



الطريقة:

- نظفي وجهكِ جيدًا

- امزجي الخليط وضعيه على جميع أنحاء وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة.

- اشطفي وجهكِ مع الماء البارد.

Advertisements

ماسك الزبادي والعسل



المكونات:

- ملعقة من الزبادي

- ملعقة من العسل الدافئ



الطريقة:

- امزجيهما بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.

- ضعي العجينة على وجهكِ لمدة 15 دقيقة.

- اِغسلي وجهكِ بالماء الفاتر

ماسك العسل والقرفة



المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من العسل

- ملعقة صغيرة من القرفة



الطريقة:

- اخلطيهما جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

- طبقي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة.

- اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر

ماسك الشوفان

قناع دقيق الشوفان



المكونات:

-ملعقتان من دقيق الشوفان

- القليل من الماء



الطريقة:

- امزجيها جيدًا واصنعي عجينة.

- ضعيها على وجهكِ لمدة 25 دقيقة.

- اِغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

ترطيب البشرة الجافة بالفازلين... نعومة مثالية

خلطات تبييض للركبتين الدابغتين

إزالة شعر الوجه من دون ألم