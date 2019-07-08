ماسك للشعر الجاف خاص بموسم الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 04:32 مساءً - في موسم الصيف والطقس الحار تزداد حاجة الفتيات إلى ماسك للشعر الجاف للتخلص من تلف الشعر بحيث تزيد الحرارة المرتفعة وتعرضنا لأشعة الشمس اللاهبة من خشونة شعرنا، فنصبح معها بحاجة إلى ماسك للشعر الجاف يحتوي على أفضل المكونات التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن والتالف.

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ماسك للشعر الجاف، علاج تبحث عنه الفتيات في موسم الصيف بشكل خاص، نظرا لمشكلة تساقط الشعر وجفافه، ما يتطلب اهتماماً خاصاً لـ ترطيب الشعر الجاف والتخلص من خشونته.

في هذا السياق، ننصحك باثنين من ماسك للشعر الجاف

نصائح لشعر كثيف من خلال هذه الخطوات



1- ماسك صفار البيض وزيت السمسم للشعر المتقصّف

ماسك للشعر الجاف



فوائده:

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، والذي يعدّ المكوّن الرئيسي لنمو الشعر.

أما زيت السمسم، فيُساهم في ترطيب الشعر وتنعيمه؛ لغناه بالأحماض الدهنية ومنها: حمض اللينوليك، الأولييك، حمض البالمتيك وحمض الستريك، التي تساعد في بناء الشعر وتغذيته، وبالإضافة إليها فزيت السمسم يحتوي أيضا على كمية كبيرة من الفيتامينات، خصوصاً فيتامين "ك" K.



المكونات:

- صفار بيضتين.

- ملعقتين كبيرتان من زيت السمسم.

- معلقتين كبيرتان من الماء.



طريقة التطبيق:

امزجي صفار اليضتين مع زيت السمسم والماء للحصول على مزيج متماسك، ثم وزّعي المزيج على فروة الرأس وأطراف الشعر المتقصّف. (يفضل أن يكون الشعر نظيفاً قبل تطبيق الماسك). يُترك لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الفاتر.

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2- ماسك العسل والأفوكادو للشعر الجاف

ماسك للشعر الجاف



فوائده:

العسل، يعمل على ترطيب الشعر؛ لاحتوائه على خصائص مرطبة طبيعيّة، ويعمل أيضاً كمليّن. كما أنه يحفّز على نمو الشعر؛ لغناه بمضادات الأكسدة الطبيعية.

أما الأفوكادو، يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والزيوت، مما يجعله علاجاً رائعاً للشعر التالف والمتقصّف.



المكونات:

- ثمرة واحدة من الأفوكادو.

- ملعقتين من زيت شجرة الشاي.

- ملعقة من العسل.



طريقة التحضير:

تُخلط حبة الأفوكادو بالخلاط الكهربائي، مع زيت شجرة الشاي والعسل، للحصول على مزيج متماسك. قومي بتوزيع المزيج على فروة الرأس وأطراف الشعر المتقص مع التدليك جيداً، يُترك لمدة 30 دقيقة قبل أن يُشطف الشعر بالماء الفاتر.

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