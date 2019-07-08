رفض مجامعة زوجته.. فتلقى أقسى عقاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لجأت سيدة أوغندية تدعى بياتريس آسين، تبلغ من العمر 35 عاما، إلى معاقبة زوجها موزيس أوكوت، البالغ من العمر 46 عاما، بطريقة قاسية عقب رفضه أداء واجبه الزوجي تجاهها.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السيدة آسين كانت قد تعودت على تعاطي الخمور في قرية بشمال أوغندا، حيث تحتسي فيها النساء الخمور كما يتعاطاه الرجال، على حد تعبير كبير القرية.

وتفتق ذهن الزوج عن طريقة لمنع زوجته من تناول الخمر، بأن يهجرها في الفراش، وذات يوم عاد موزيس أوكوت من الحقل، وتناول طعامه، وخلد إلى النوم.

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وحينما عادت الزوجة في العاشرة مساء ذلك اليوم، ووجدته نائما، لجأت إلى محاولة قطع عضوه التناسلي، عقابا له على رفضه ممارسة الجنس معها لمدة طويلة؛ فاستيقظ الزوج مذعورا، ليجد سرواله غارقا في الدماء، بينما لاذت الزوجة بالفرار من البيت.

الزوج تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن حرر محضرا يشتكي فيه زوجته الهاربة، فيما تحاول السلطات الآن البحث عنها.

كبير القرية قال: ليست تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا الزوج إلى العنف المنزلي، فقد كسرت له زوجته قبل ذلك عظمة الترقوة.