شاهد ممثلة تنهار بسبب تشوه وجهها: "محستوش باللي مريت بيه"

دخلت الفنانة السورية مها المصري في نوبة من البكاء، خلال استضافتها في برنامج "مع أو ضد"، مع الإعلامية علا الفارس، بعد التطرق لموضوع عمليات التجميل وما سببته لها من تشوه في وجهها، معلنة أنّها فكرت في الاعتزال.

وأضافت المصري وسط دموعها: "كتير كنت بضايق، غريبة الناس مبيحسوش الواحد بيمر بإيه، وهي حاجة ملهومش علاقة بيها، علاقتهم إيه علشان يعلقوا أو يكتبوا، ده شيء شخصي، ولو كان مش كويس لمرحلة".

وتابعت المصري: "كنت كتير بتقهر على التاريخ والذكريات، وبأكد الناس اللي بتكتب بشكل سيء مريضة ومش بتحب نفسها".

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ووجهت المصري رسالة للسيدات والفتيات، قائلة: "متحاوليش أبدا تعملي حاجة تغيري بيها نفسك، وحبي نفسك وحبي فنك، وحبي اللي بتقدميه وبتعمليه".

وتعرضت الفنانة مها المصري للتنمر بسبب تشوه وجهها وتغير ملامحها بعد عمليات تجميل فاشلة أجرتها في العام 2002، بعد حقن مواد تجميلة في وجهها واتضح فيما بعد أنّ المواد غير صالحة، وبعد سنوات بدأت آثار المادة في الظهور فوق شفتيها، ما اضطرها للخضوع لعمليات جراحية تجميلية لتستعيد شكلها الطبيعي.

ومها المصري فنانة سورية ولدت يوم 16 مارس 1954 وتبلغ من العمر 65 عاما، وولدت في سوريا، وتزوجت في بداية حياتها بمدير التصوير حازم بياعة وأنجبت ابنتها الكبرى الممثلة السورية ديمة بياعة، ثم انفصلت عنه وتزوجت بالمخرج العراقي عدنان إبراهيم، وأنجبت طيف وريم.

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