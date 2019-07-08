أرقام صادمة عن الطلاق في مصر: 83.5% بسبب الخلع و18.6% لأقل من 30 عاما

أرقام مفزعة كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن نسب الزواج والطلاق لعام 2018، اتضح خلالها ارتفاع نسبة الطلاق في الحضر، وتسجيل أعلى نسب طلاق في الفئة العمرية من 25 لأقل من 30 عاما.

ارتفاع نسب الطلاق في الحضر عام 2018

شهد العام 2018 ارتفاعا في نسب الطلاق في الحضر، إذ وصل عدد الإشهادات 57.5%، وفي الريف 42.5%، وانخفضت عن العام 2017 في الريف بنسبة قدرها 0.2% بينما ارتفعت في الحضر بزيادة قدرها 12.5%.

أعلى نسب طلاق في الفئة العمرية من 25 لأقل من 30 عاما

ارتفعت نسب الطلاق في الفئة العمرية من 25 لأقل من 30 عامًا في العام 2018، إذ وصلت لنسبة 18.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر بنسبة 0.6%.

أعلى نسب طلاق للحاصلات على شهادة متوسطة

سجلت أعلى نسبة طلاق في الحاصلات على شهادة متوسطة بنسبة تمثل 31.7%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلات على درجة جامعية عليا، إذ بلغ عدد الإشهادات 167 إشهادا بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات.

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أقل معدل طلاق بمحافظتي أسيوط والمنيا

بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط والمنيا.

أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع

سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع إلى 83.5%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة، وبلغ عدد الأحكام بها 5 أحكام تمثل 0.1% من جملة الأحكام النهائية.

أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا

سجلت أعلى نسبة زواج في الحاصلات لمن يقرأ ويكتب بنسبة 32.2%، وكانت أقل نسبة زواج في الحاصلات على درجة جامعية عليا، إذ بلغ عدد العقود 543 بنسبة 0.1% من جملة العقود.

ارتفاع معدلات الزواج في الريف أكثر من الحضر

ارتفع معدل الزواج في الريف عام 2018 ليصل إلى 9.4 في الألف بالريف، بينما انخفض في الحضر إلى 8.8، وبلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 في الألف عام 2018، مقابل 9.6 في الألف عام 2017.

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