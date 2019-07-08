كواليس زفاف نجل نشوى مصطفى: وصيت مراته بالحمام وحذرتها من السبانخ

وصيت مرات ابني تعمله الأكل اللي بيحبه، تعمله حمام وبسلة ورز معمر وبلاش سبانخ".. بهذه الكلمات كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن كواليس الأغنية الفُكاهية التي أدتها خلال حفل زفاف نجلها عبدالرحمن، خلقت بها جوا من البهجة ممزوجا بمشاعر الأمومة في حفل الزفاف.

قالت نشوى إنّها استخدمت موسيقى إحدى أغنيات الشاب خالد، مع الكلمات التي كتبها لها شاب يدعى أحمد المليجي: "الأغنية كلها متوجهة لمرات ابني، كنت بوصيها عليه وبقولها على الأكل اللي بيحبه، زي البسلة والحمام والرز المعمر، وكنت بقولها إنّه زملكاوي متعصب والأحسن تتجنبه في ماتشات الفريق".

وعن حفل الزفاف، أوضحت نشوى لـ"هن" أنّه سار على ما يرام، وحضره أصدقائها من أهل الفن، وعلى رأسهم الفنان مصطفى قمر الذي أحيا الحفل: "مخدش مقابل مني مع إني عمري ما جاملته في حاجة".

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وتابعت نشوى: "كل حاجة كانت حلوة وكنت مبسوطة جدًا بفستاني أنا وبنتي اللي صممهم السوري أيمن لحموني، ووزيرة الهجرة بنفسها قالتلي فستانك حلو أوي".

وأضافت نشوى أنّ أكثر ما ضايقها كان سرقة بدلة الفرح ولاب توب نجلها من سيارته في مدينة نصر، صبيحة يوم الزفاف، متابعة: "الموضوع قبض قلبي جدًا".

واحتفلت الفنانة بزفاف نجلها أول أمس، في أحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، بحضور العديد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان مصطفى قمر، أشرف عبدالباقي، علي ربيع، أنوشكا، رانيا ياسين، ومحمد رياض.

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