تعذيب فتاة بالسلاسل شهرين لمطالبتها بحقها في الميراث

أياد خشنة الملمس تُمسك جسدها بعنف مُوجع، تقيدها بإحكام بسلاسل وأقفال حديدية، وتحبسها داخل غرفة مظلمة في المنزل بمركز شرطة ديرمواس بجنوب المنيا، فيصيبها الفزع الممزوج بالصدمة، لتجرؤ والدها وأبناء خالها على إهانتها وكبت حريتها بطريقة قاسية، لمجرد مطالبتها بحقها في ميراث والدتها، الذي لم تحصل عليه منذ وفاة والدتها قبل سنوات.

"نصف فدان زراعي في إحدى القرى يقدر سعره بنحو 400 ألف جنيه".. هو نصيب "نورا" صاحبة الـ30 ربيعًا من ميراث والدتها، الذي اقتسمه والدها وأبناء خالها لأنفسهم واستبعدوها من الميراث، محاولين إرهابها وإجبارها على التراجع عن طلبها بضربهم المبرح لها، وسبها ومنعها عن الخروج من المنزل شهرين متتابعين، عقابا لها على إصرارها الحصول على حقها الشرعي والقانوني في الميراث، وفقًا لما ورد في نص تحقيقات الشرطة.

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الشك تملك أهالي المنطقة التي تسكن بها الشابة الثلاثينية، متسائلين عن غيابها المفاجئ، ليتأكد أحد الجيران من حبسها وضربها داخل المنزل، ما دفعهم لتقديم بلاغ بمركز شرطة ديرمواس، يفيد بحبس فتاة مقيدة بالسلاسل ومحبوسة داخل منزلها.

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المقدم محمد الدوري رئيس مباحث مركز ديرمواس، انتقل على الفوز إلى مكان البلاغ وعثر على الفتاة المحبوسة، التي أصابها الوهن والإعياء الشديد بسبب ضربها باستمرار، مع وجود آثار تورم وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى العام، لعمل الفحوصات اللازمة.

الجهات المعنية ألقت القبض على والد المجنى عليها "ع. م"، وأبناء خال المجني عليها، "م. ا" و"ح. ا"، وبعرضهم علي النيابة العامة بمركز ديرمواس قررت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت وحدة البحث الجنائي استعجال التحريات بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

إحدى جيران "نورا" أكدوا لـ"هن" أنّ بعض أقارب المجني عليها والمتهمين تدخلوا لحل الأزمة، وهناك محاولات للصلح بين الطرفين، شريطة أنّ تحصل الفتاة على حقها كاملا من الميراث.

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