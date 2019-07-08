"اعذريني يوم زفافك".. قصة حب وائل جسار لم تنته بسيناريو أغنيته

قصة ربما تكتب في الروايات، وتصلح لتكون سيناريو فيلم سينمائي، جاءت تفاصيلها بين التضحية والتنازلات والتشبث بالحُب، أمام رغبة الأهالي في وأد العلاقة قبل أن تبدأ، وكادت تنتهي بسيناريو أغنية بطل الحكاية "اعذريني في يوم زفافك"، لكن العاشقين اجتمعا في النهاية، رغم اختلاف الديانات واعتراض أهل البطلة.. هكذا سردت ميراي زوجة الفنان اللبناني وائل جسار قصة زواجهما، في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي "نيشان".

تقول ميراي إنّ قصة حب قوية جمعتها بجسار واستمرت لنحو 7 سنوات، وانفصلا بسبب اختلاف الديانة، فهو مسلم وهي مسيحية، وارتبطت بآخر وتمت خطبتهما.

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أكدت ميراي أنّ أخبار وائل انقطعت عنها لعامين، وقبل زفافها بـ9 أيام التقت جسار صدفة في أثناء زيارتها لزوجة شقيقه، وطلبت منه حضور الزفاف، لكن وائل رفض الدعوة وطلب منها التخلي عن خطيبها والزواج به.

وتابعت: "أبلغت والدي بما حدث لكنه كان معترض لاختلاف الديانة، ولأنه مطرب، وضربني ونقلت إلى المستشفى، لكني صممت وهربت مع وائل وتزوجنا".

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