لقاء الخميسي "جريئة" في أحدث إطلالة لها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" صورة لها بروما .

وظهرت لقاء في الصورة بهوت شورت جينز وتي شيرت وكوتشي ابيض واعتمدت لقاء في أكسسوراتها على السكارف الشعر وربطت لقاء على وسطها جاكت او قميص قصير .

وكتبت لقاء على الصور " Viva La Roma ♥ ️" وانتقد متابعين لقاء اطلالاتها الجريئة، كما اعترض البعض الاخر على طريقتها في نشر الصور.

وقال احد المتابعين "احترمي" وفاة المرحوم عزت ابو عوف حيث انتقد البعض توقيت الصورة نظرا لان الوسط الفني يعيش حالة حزن على رحيل الفنان الكبير.

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