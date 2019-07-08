إطلالات النجمات المتجددة والعصرية خلال أسبوع

لفتتنا كثيرًا، إطلالات النجمات، لما فيها من تجدّد وعصريّة، وطبعًا، لم تخلُ بعض الإطلالات من أسلوب لم يخرج عن المألوف، ونستعرض فيما يلي أبرز إطلالات خلال هذا الأسبوع

إليسا

اعتمدت فستانًا متوسّط الطّول، بتصميم ضيّق من عند الصّدر، وأكثر اتّساعًا من النّاحية السّفليّة، وحمل بعض ملامح الأناقة الأنثويّة بفتحته العلويّة، وهذه المرّة اتقنتْ اليسا الاختيار، وبدت في قمّة أناقتها وجمالها، خاصّة مع تسريحة شعرها البسيطة، ومكياجها الخفيف.

أصالة

اختارت فستانًا من دار لابورجوازي، لم يحمل جديدًا، جاء بالتّطريزات البرّاقة واللؤلؤ المتناثر على كامل الفستان، كما في معظم فساتين أصالة. القَصّة ناسبت أصالة تمامًا، وجعلتها تبدو كالأميرات، لكنّنا رأينا أصالة بالستايل نفسه عدّة مرّات من قبل.

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هيفاء

نسّقت بنطلون الكاروهات الكلاسيكيّ مع التوب الأسود الضّيّق، والمكشوف على منطقة الصّدر والظّهر، واستطاعت مزج القطعتين البسيطتين بطريقة ذكيّة، فظهرت كالعادة مثيرة وجذّابة، والأهمّ، أنّها بدت شابّة يافعة!

ميريام فارس

أسلوب كاجوال، ظهرت به المُغنّية اللبنانيّة، إذْ جمعت بين بنطلون الجينز الأزرق الفاتح، والتوب الأبيض، حيث بدت وكأنّها متّجهة إلى البحر، خاصّة وأنّها وضعت قبّعة ورديّة على رأسها، وحملت حقيبة القشّ من "ميو ميو".

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نجوى كرم

يبدو أنّ تصاميم رامي القاضي، قد نالت اعجاب نجوى كثيرًا، في الأونة الأخيرة، فها هي تطلّ مجددًا بفستان جريء التصميم، وغير اعتيادي من توقيع المصمّم اللبنانيّ، لكنّها ربّما لم تنتبه إلى أنّ الجمبسوت، الذي سبق واختارته من مجموعة رامي كان يحمل نفس توليفة الألوان هذه.

سيرين عبد النور

وبدتْ وكأنّها مغطاة بالورود الحقيقيّة، بفستان مطبع بالأزهار والكشاكش، لكنّ اللّون خطف من وهج سيرين قليلاً حيث نفضل رؤيتها بالألوان السّاطعة والباستيليّة الصّيفيّة.

ماغي بوغصن

واحدة من أجمل إطلالات ماغي بوغصن، إذْ اعتمدت فستانًا من أنطوان قارح، باللّون الأصفر الزّاهي مليء بالحيويّة، عكس وهجها وجمالها، فبدتْ كالفراشات تمامًا.

نوال الكويتيّة

أطلت الفنانة الكويتيّة بأحدث حفلاتها، بفستان فخم لونًا وتصميمًا، من زهير مراد، ولكنّ ما قلّل من جمال الإطلالة، هو الحزام العريض الأسود الجلديّ، الذي سرق فخامة التّصميم بشكل واضح، فنوعيّته وستايله غير ملائمين تمامًا للفستان.

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