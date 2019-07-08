الأميرة صوفيا تخطف الأنظار بإطلالة رياضية عصرية

تعد "صوفيا" دوقة فارملاند، واحدة من أبرز الأميرات والتي دائمًا ما تلفت الأنظار بأناقتها في إطلالاتها الرسمية، ولكنها مؤخرًا سرقت الأضواء بإطلالة شبابية عصرية ومختلفة عما تظهر به في العادة.
ظهرت دوقة فارملاند أمس السبت بإطلالة رياضية عصرية وأمضت وقتًا ممتعًا برفقة الأصدقاء أثناء حضور المهرجان الموسيقي "وي هو لاف ذا ناينتينز" We Who Love The 90s في ستوكهولم.
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وبدت "صوفيا" من خلال ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مستمتعة بوقتها برفقة الأصدقاء، كما شوهدت وأحد أصدقائها يعانقها بينما كانا يستمتعان بالمهرجان من شرفة.
وعلى عكس إطلالاتها الرسمية السابقة، ارتدت دوقة فارملاند "كروب توب" رماديًا كشف عن رشاقة خصرها وبنطلونًا رياضيًا أبيض من توقيع علامة "نايكي" الشهيرة.
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