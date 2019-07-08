بولغري تأسر الألباب مع مجموعة "فايبر" 2019 الجديدة

في ربيع هذا العام، تغرس بولغري روحها المرحة والجريئة في مجموعة جديدة من منتجات "سيربنتي فايبر"، حيث يوجه خط منتجات "فايبر" سحره وأجواءه الغامضة لتكريم "سيربنتي" الشعار الأيقوني للدار. ويلتف الشعار الهندسي شبه المنحرف الذي يمثل حراشف الثعبان حول المجموعة بأكملها.

والآن، تبثّ ثلاث أساور من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً الحيوية في التصميم من خلال التناوب بين لمسات من الألوان مع الذهب، بأنماط تستحضر إلى الذهن جلد الثعبان المتعدد الألوان. وتتمتع هذه الأنماط للملكيت الأخضر، والعقيق الأحمر، والأونيكس الأسود بانسيابية رائعة تتيح الفرصة لمن ترتديها حتى تتعرف على أسرار إلهامها الجذاب.

بولغري تطلق الساعة الراقية الأحدث والأغلى قيمة

حملة رقمية جديدة أطلق عليها اسم "أسرار الإغواء الصغيرة"، تحظى بالشخصية القوية الأنيقة لامرأة "فايبر"، وتبرز أوجه سحرها التي لا تقاوم. أقراط دائرية كبيرة من الذهب الوردي، وقرط منفرد بشكل قيد من الذهب الوردي. وفي الحقيقة فإن الذهب الوردي أو الأصفر أو الأونيكس، كلها تحمل ملمس ثعبان "فايبر" ونمطه الساحر.

وقع اختيار بولغري على جمال نادين نسيب نجيم لتمثل امرأة فايبر 2019 في منطقة الشرق الأوسط.

يسر بولغري أن تتعاون مع الممثلة اللبنانية المتألقة نادين نسيب نجيم. فجمالها الساحر الأخاذ وجاذبيتها هي خير من يحمل أجواء سيربنتي فايبر.

وترصد سلسلة من الأفلام القصيرة رحلة نادين نجيم عبر العديد من مواقع التصوير لإبراز شخصية امرأة "فايبر".

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يبدأ المشهد الأول بلقطة لها، وهي تنهض من سريرها وتطفئ المنبه، وبعد أن تنهض تبدأ بالاستعداد لارتداء مجوهراتها، كما تفعل امرأة بولغري أيّاً تكن.

المشهد الثاني: نادين تسير في ممر فندقها وترمي بعقدها إلى بهو الفندق، حيث يلتقطه رجل أنيق، فيبهره تألقها وسحرها ويحدق فيها بنظرات ثاقبة.

المشهد الأخير: امرأة "فايبر" تجلس في مقهى إيطالي. وبينما تنتظر قهوتها تكتشف أن عقدها قد اختفى! ثم تتفاجأ بالنادل يحضر لها فنجان قهوتها مع القلادة. ابتسامة مشرقة تنير وجهها عندما تكتشف أن الرجل الوسيم قد أعاد لها عقدها، ليطلق الشرارة الأولى لبداية قصة حب.

نشـأة سيربنتي

لقد كانت الأنوثة الإيطالية على الدوام مصدر إلهام لدار بولغري، فهي أنيقة وراقية، جريئة ومفعمة بالألوان، مثيرة ومغرية. وعبر إبراز هذه الخصائص تضع الدار الأساس لمعايير إيطالية جديدة في تصميم المجوهرات، وتصل إلى مستويات غير مسبوقة من الحرفية الرفيعة. الأحجار الملونة، والقطع بأسلوب كابوشون، وخط مجوهرات سيربنتي المستوحاة من الثعبان هي إبداعات متميزة يصبو إليها عشاق المجوهرات في مختلف أنحاء العالم.

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