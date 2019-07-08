أفكار جديدة للظهور بإطلالة مميّزة على الشاطئ

ترتاد معظم السيّدات الشاطئ خلال فصل الصيف ، وإن كنتِ من محبّات التألّق والإطلالة المتجددة دائمًا ، نقدّم لكِ أفكاراً جديدة لاختيار أزياء لإطلالة الشاطئ.

اتجهي إلى التوب القصير crop top مع الشورت الجينز، وتألقي بشكل عصري على الشاطئ. أيضاً بإمكانك التألق بالتوب القصير مع التنورة المزينة بالأزهار أو أوراق الشجر المختلفة. لا تتردي مطلقاً من ارتداء جمبسوت مقلم، سواء كان شورت وبدون أكمام أو كان فضفاضاً وواسعاً وبأكمام طويلة، فستايل الجمبسوت بكافة أشكاله مناسب للغاية لجو البحر والشاطئ.

إن كنت من محبّات الفساتين القصيرة والناعمة، فبالطبع ضعيها في حقيبة السفر الخاصة بك ونسقي معها صندلاً أنيقاً لتناسب الصيف



قد يهمك أيضا:

أفكار عملية لإطلالة أنيقة للمحجبات على الشاطئ

ميغان بارتون بإطلالة ساحرة كالملكات خلال رحلة شاطئية