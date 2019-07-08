قبعات للسفر اعتمرتها النجمات لموسم صيف 2019

تعدّ القبعات من الإكسسوارات الأكثر رواجًا لموسم صيف 2019، فهي لم تعد اليوم مجرّد حاجبًا للشمس وحماية للرأس، إنما هي اتجاه أساسي لاستكمال الإطلالة الصيفية الأنيقة. ورصدنا مؤخرًا العديد من النجمات العالميات والعربيات اللاتي اخترن البروز بإطلالات مزينة بشتى أشكال وتصاميم القبعات، والتي تعتبر مثالية للسفر في فصل الصيف.

تابعي معنا فيما يلي أجمل تصاميم قبعات السفر التي اعتمرتها النجمات؛ لكي تستوحي منهنّ إطلالاتك خلال سفراتك هذا الصيف، وتبرزي بإطلالة ساحرة تلفت جميع الأنظار.

قبعة سفر اعتمرتها جيسيكا ألبا Jessica Alba

ومن القبعات الأكثر رواجًا في السفر، قبعات القش التي تعتبر الصديق المثالي للمرأة خلال رحلاتها في فصل الصيف. اختارت النجمة جيسيكا ألبا Jessica Alba قبعة Fedora خلال سيرها في الشارع، معتمدةً إطلالة كاجوال جميلة. تتميز هذه القبعة بثقوبها الصغيرة، ذلك لتتيح لك الشعور بالراحة أثناء ارتدائها.

ويمكن تنسيق هذه القبعة مع مختلف الإطلالات، سواء انتقيتِ السراويل القصيرة، أو الجينز خلال السفر.

قبعة سفر اعتمرتها نانسي عجرم

كما رصدنا الفنانة نانسي عجرم على صفحتها الخاصة على انستقرام بإطلالة مفعمة بالأنوثة؛ من خلال اعتمار قبعة باللون الرصاصي، مزيّنة بوردة كبيرة، مضيفة لمسة من الملوكية إلى ملابسها.

يمكنكِ اعتماد هذه القبعة في سفراتك هذا الصيف؛ من خلال تنسيقها مع فستان ماكسي فضفاض، أو تنورة طويلة بكسرات وتوب كلاسيكية.

قبعة سفر اعتمرتها سيرين عبد النور

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ظهرت النجمة سيرين عبد النور بإطلالة مميزة؛ من خلال اعتمادها على قبعة القش لاستكمال إطلالتها البسيطة، التي ارتكزت على توب باللون الأبيض وقميص جينز بأكمام قصيرة مع تنورة زهرية اللون مفعمة بالأنوثة.

ويمكنكِ تنسيق الإطلالة ذاتها مع القبعة، إذا ما كنتِ مسافرة إلى وجهة ذات طبيعة جميلة وورد خلاب، مثل جنوب فرنسا وAix-en-Provence.

قبعة سفر اعتمرتها النجمة درّة

إذا كنتِ من عاشقات أسلوب الـCow Boy، فنقترح عليكِ اختيار القبعة بنفس الأسلوب الذي اختارته النجمة درّة مع القميص الأبيض، والجيليه المصمم من الجلد البني، بالأخص إذا كنتِ مسافرة في رحلة مغامرة سفاري.

قبعة سفر اعتمرتها النجمة يارا

أما إذا كنتِ مسافرة هذا الصيف في رحلة بحرية بامتياز، فعليكِ أن تُلقي نظرة على الإطلالة الكاجوال اللافتة، التي نسقتها النجمة يارا على متن السفينة، معتمرة قبعة سوداء مع توب باللون الأبيض، وجيليه أسود أنيق.

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