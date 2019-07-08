أحذية "الميول" المفتوحة من الخلف موضة صيف 2019

طرحت لكِ أهم دور الأزياء، أحذية أخّاذة مفتوحة من الخلف، أو تغطي القدم وتُعرف أيضًا بأحذية الميول، بمختلف ألوانها وأشكالها وجلودها، سواء كانت متعدّدة الألوان، مصنوعةً من الجلد أو حتى الساتان، لتتناسب مع اطلالتكِ الأنيقة الصيفية.

وتُعتبر أحذية الميول من أكثر الأحذية رواجًا لهذا الموسم، خصوصًا تلك التي تأتي مفصولة من الأمام ومفتوحة من الخلف، فتبدو وكأنها سوار يلتف حول قدمكِ ليضيف الرقيّ والأناقة إلى أيّ اطلالة. هذه التصميمات متوافرة هذا الموسم من دور الأزياء كافة، وأمامكِ خيارات كثيرة منها ذات تفاصيل متنوّعة، من تفاصيل كالأحزمة أو النقوش، إلى ذات الكعب العالي والمصنوعة من الساتان وجلود الأفاعي والأقمشة الشفافة.

مميزات أحذية المول الـmules

سهولة هذا الحذاء تدل على إمكان ارتدائه في أيامكِ العادية. بدأت هذه الصيحة منذ مواسم قليلة ماضية، وما لبث أن سارع أغلبية المصممين إلى ابتكار مجموعات مماثلة، لتغزو اليوم مختلف المحال والبوتيكات.

تنسيق أحذية المول مع اطلالة كاجوال

Advertisements

انتعلي هذا الحذاء مثلًا مع سروال جينز ضيّق، وقميص واسع مع حزامٍ بلون جذّاب، أو اختاري فستانًا ذا نقوش الأزهار مع مثل هذا الحذاء، على أن يكون واسعًا قليلًا عند الكاحل، وبلونٍ واحد. بوسعكِ ابتكار الكثير من الطلات الراقية بهذه التصميمات الرائعة، فقط اتبعي حدسكِ بالموضة وذوقكِ الرفيع، وستكوني سيدة الأناقة على الدوام.

قد يهمك أيضا:

4 صيحات من الأحذية تناسب جميع الأزياء والأوقات

عروض لندن وباريس تشهد غيابًا ملحوظًا للأحذية الرياضية