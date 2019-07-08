المفتي: الفدية واجبة على كل امرأة ارتدت النقاب خلال الإحرام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم ارتداء المرأة النقاب وهي مُحرِمَة خلال الحج أو العمرة .

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا إنّ تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، ويباح لها أنّ تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإنّ مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.

وأضاف انه اذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على "التخيير"، بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة.

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