بـ"زي أسود".. انتقادات لأول ظهور لمها أبوعوف بعد وفاة شقيقها

بأزياء سوداء صيفية غير منقوشة، وقفت الفنانة مها أبو عوف بجوار زملائها في العمل المسرحي "3 أيام في الساحل"، داخل إحدى مسارح مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في أول ظهور لها عقب وفاة شقيقها الفنان عزت أبو عوف، ما تسبب في تعرضها للعديد من الانتقادات.

الصورة الجامعة لـ"مها" مع أبطال "3 أيام في الساحل"، نشرها المخرج مجدي الهواري عبر حسابه على "إنستجرام"، إلى جانب محمد هنيدي وأحمد فتحي وبيومي فؤاد.

وعلق الهواري على المادة المصورة، قائلا: "أحلى فرقة دي ولا إيه؟، سافرت جدة 100 مرة، بس مع النجاح جدة غير".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على 1200 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات التي تضمنت هجوما على شقيقة الفنان الراحل، أبرزها: "هي مش مها أبوعوف أخوها لسه ميت!"، و"مها أبوعوف للأسف زعلتني أوي.. هي الدنيا جرى فيها إيه، الأخ والسند لسه ملحقش معاد وفاته وتصبحي تسافري، يعني مش ملزمة بشروط عقد وأعمال لازم تحضريها كنتي استني الحزن في القلب صحيح بس مش للدرجة دي مش تاني يوم تسافري وتختاري شهرتك على حساب أخوكي".

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وعادت أبوعوف من المطار عقب عملها بوفاة شقيقها، لحضور صلاة الجنازة واستقبال المعزين، وأجلت سفرها إلى السعودية، وفي أول تعليق لها بعد وفاة شقيقها، قالت: "مصر خسرت حاجة متتعوضش".

تصريحات "مها" أدلت بها لبرنامج "آراب وود" المذاع على قناة روتانا، في أثناء تشييع جنازة الفقيد من مسجد السيدة نفيسة، والذي دُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابر آل راتب بمنطقة المجاورين.

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