قومي المرأة يشيد بجهود التضامن في "2 كفاية": الزيادة السكانية تلتهم التنمية

وجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وعضواته وأعضائه، خالص الشكر والتقدير للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على التعاون البناء في مبادرة "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية بين أسر تكافل.

وأشادت مرسي في بيان عن المجلس القومي للمرأة اليوم بجهود والي لإنجاح المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأفراد ومتابعتها المستمرة، وتنفيذ المبادرة في المحافظات، لنشر التوعية بخطورة القضية السكانية ورفع وعي الأسر المستفيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة، باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مؤكدة أهمية التعاون لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية وتشكل خطورة على الاقتصاد المصري، وتقلل نصيب الفرد في الناتج القومي.

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وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أنّ فروع المجلس في المحافظات التي يتم تنفيذ المبادرة بها، تؤدي دور مهم في توعية الأفراد في القرى والنجوع والكفور بأهداف المبادرة ومميزاتها، من خلال تضمينها ضمن رسائل حملات طرق الأبواب وندوات التوعية التي يتم تنفيذها في المحافظات.

وينفذ برنامج "2 كفاية" على مستوى 10 محافظات: "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان"، ويتم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في المحافظات العشر الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، إضافة إلى دور البرنامج في تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال تنظيم الأسرة، وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة".

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