بينها الغدة الدرقية.. 4 أسباب لتساقط الشعر بشكل مفاجئ

يشعر الأشخاص بالخوف من تساقط شعورهم بشكل مفاجئ، خاصة إن كان لا يعرف ما المشكلة الصحية التي يعاني منها وتؤدي لأن يصبح شعره خفيفًا.

وعن أسباب تساقط الشعر كما ذكرها موقع Healthy Lifestyle، فهي كما يلي.

التقدم في العمر

مع التقدم في العمر تقل كثافة الشعر ويصبح خفيفًا.

نقص العناصر الغذائية

تراجع كثافة الشعر المفرط في الكبر قد يشير إلى نقص العناصر الغذائية.

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الغدة الدرقية

حدوث مشكلات في الغدة الدرقية يؤدي إلى تساقط الشعر.

تفاعل بعض الأدوية

قد يكون تساقط الشعر من الآثار الجانبية أو التفاعلات الكيميائية لبعض الأدوية، بينما يحتاج الشعر الخفيف إلى عناية خاصة، بغسله بشامبو مخصص لفروة الرأس الجافة أو الحساسة، والتخلي عن مجفف الشعر قدر الإمكان.

كما يمكن وضع ماسك مرطب كل أسبوعين أو 3 أسابيع، وتقليل استخدام اسبراي الشعر أو الجل قدر الإمكان.

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