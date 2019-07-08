"رفيعة وبشعر أسود".. صورة ريهام سعيد في حفل زفافها منذ 26 عام "العمر بيجري"

شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها، بصورة قديمة لها من حفل زواجها الأول، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، في إطار محاولاتها للتواصل مع متابعيها وجمهورها عقب الكشف عن مرضها.

وظهرت ريهام بصورة تبدو ألوانها باهتة، مرتدية فستان زفاف أبيض "كب" مكشوف ودون أكمام، مع "جوانتي" ستان لليد، فضلًا عن طرحة الزفاف التُل الطويلة.

واعتمدت ريهام تسريحة شعر أسود كلاسيك، مع "قصوص" الشعر اللامعة ومكياج واضح بدرجات الأحمر، كما بدت نحيفة للغاية، وعلقت: "مش قادرة أصدق من 26 سنة، فعلا العمر بيجري والدنيا ولا حاجة".

Advertisements

وكانت الإعلامية نشرت عبر صفحتها على "فيس بوك" نبأ إعلان إصابتها بمرض لم تكشف عن طبيعته، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

يذكر أنّ ريهام سعيد أثارت صدمة متابعيها، بعد أنّ طالبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بالدعاء لها من خلال صورة نشرتها: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

​