مجموعةُ جيفنشي هوت كوتور لخريف 2019.. أناقة أرستقراطيّة نبيلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن لكلير وايت كيلر، المديرة الإبداعيّة لجيفنشي، أنْ تتقاعد وتقضي بقيّة حياتها في ركوب موجة نجاحها في تصميم فستان زفاف العضوة الملكيّة الشّهيرة ميغان ماركل، و بدلاً من ذلك، كانت مشغولة باستعراض مهاراتها الحرفيّة، لبتكر إبداعات ساحرة تلو الأخرى.

تحت عنوان "Noblesse Radicale"، قدمت المصمّمة تشكيلتها من الأزياء الرّاقية، لخريف 2019، والتي تعكس الأناقة النبيلة، فكانت التشكيلة عبارة عن تقديم عصريّ للزّيّ الملكيّ التقليديّ.

وافتتح العرض، بتشكيلة من القطع بالأبيض والأسود، شملت فساتين تويد بطبعة "houndstooth"، وفساتين منحوتة مزيّنة بصفوف من الرّيش والبدلات الحادّة.

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بعد ذلك، جاءت لمسة من اللون الورديّ في توبات بأكمام دراماتيكيّة، تليها المزيد من لمسات الورديّ الناعم، على فستان غنيّ بالكشاكش، منسق مع كاب أسود مطابق.

في منتصف المجموعة التي تتكوّن من 48 قطعة، قدّمت وايت كيلر، ظلالاً فخمة من الذّهب الأصفر، ممّا أضاف طبقة من الثّراء إلى ملابسها المسائيّة المطويّة، و المصنوعة من التول.

وبدا ما تبقى من العرض، وكأنه تفكيك رائع لما كان يرتديه ملوك وملكات القرن الثامن عشر، مصنوعة من الدانتيل الرّقيق، والبروكاد المعدنيّ، المنسوج بزخارف نباتية، كشكشة إضافية، تنانير كاملة، وسترة مغطاة بالترتر، و سترة مطرّزة بالزّخارف، بطابع رجّاليّ.