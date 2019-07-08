طريقة عمل العيش الشمسى

لا يزال الخبز الشمسي أو البلدي عنصر رئيسي على منضدة الطعام، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، لذلك نقدم لكي اليوم، طريقة عمل العيش الشمسي. المقادير 4 كوب دقيق. 2 معلقة كبير خميرة فورية. 2 كوب ماء دافىء. نصف معلقة صغيرة سكر. رشة صغيرة ملح. ورقة جرنان. دقيق. طريقة التحضير كوب في نصف ماء دافىء ونضع السكر والخميرة وتترك حتى تخمر. Advertisements نضع الدقيق على الملح مع الماء وتقلب ونضع الخميرة، وتترك حتى تخمر. تقطيعه من 5 الى 6 ارغفة على حسب مساحة اليد. نضع على الجورنال العيش ونرش عليه الرضه. بعد تقطيع العجين تكور وتضع في طبق الدقيق وتقلب وتضع على الجورنال المرشوش رضة، ونترك مسافة بين الرغيف وآخر. تسخين الفرن على درجة 450 درجة ويترك حتى يحصل على اللون الوردي. ​

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