أميرة سعودية تستثمر في كرة القدم الإيطالية

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن الأميرة نورة بنت سعد آل سعود، اشترت نادي "سبوليتو كالتشيو" في استثمار بكرة القدم الإيطالية.

ويلعب النادي في الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم، وتطمح الأميرة السعودية إلى الارتقاء بهذا النادي والوصول به إلى مصاف الأندية الكبيرة والمميزة على المستوى العالمي، بحسب "روسيا اليوم".

وتداولت الصحف الإيطالية عن الأميرة نورة، قولها إن "كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وأن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي".

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وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن الأميرة نورة هي ابنة ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي أول امرأة سعودية تلعب دورًا من هذا النوع في المجال الرياضي.

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