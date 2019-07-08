تمثال لـ ميلانيا ترامب في سلوفانيا يثير السخرية

أثار تمثال جديد للسيدة الأمريكية الأولى في مسقط رأسها سلوفينيا، بملامح تشبه "المسخ"، ردود فعل متباينة.

يذكر أن الفنان الأمريكي براد دوني، كلف فنانا محليا يدعى أليس زوبفيتش، بنحت تمثال لميلانيا ترامب من جذع شجرة وعرضها خارج بلدتها سفنيتسا، ووصلت النتيجة إلى نموذجا خشبيا لميلانيا ترتدي فستانا أزرق وذراعها يشبه العصا ويشير إلى السماء، بحسب "بي بي سي".

وفي محاولة لوصف التمثال قال بعض سكان البلدة عن التمثال بأنه "عار" ويشبه "شخصية سنفورة" الكارتونية ولا يمت لميلانيا من قريب أو بعيد"، وذكر دوني لوكالة "رويترز" إنه أراد أن يكون هناك حوار مع الوضع السياسي في الولايات المتحدة.

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وتشهد العاصمة السلوفانية ليوبليانا معرضا للفنان الأمريكي دوني حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وقالت صالة العرض التي تستضيف المعرض في منشور إن "التمثال ربما استخدم كمزحة"، وبينما اعتبر البعض التمثال الجديد "مبالغا به" فإن كاترينا البالغة من العمر 66 عاما قالت لـ"وكالة لفرانس برس" إن التمثال "فكرة جيدة" وأضافت أن "ميلانيا هي شخصية مؤثرة من سلوفينيا وصلت إلى القمة في الولايات المتحدة".

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