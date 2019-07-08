كيف تتخلصين من بقع أحمر الشفاه على الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

في بعض الأحيان تتلطخ ملابس المرأة بأحمر الشفاه أثناء وضعه. فكيف يمكن التخلص من البقع؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مبادرة حماية المستهلك الألمانية أنه ينبغي في البداية شطف البقعة بماء دافئ بأسرع وقت ممكن حتى تسهل إزالتها.

وأضافت المبادرة أنه ينبغي استخدام الماء الدافئ لإزالة البقع الدهنية كتلك الناجمة عن الزيوت أو النقانق أو المكياج، في حين ينبغي استخدام الماء البارد مع البقع المحتوية على البروتين مثل اللبن أو الكاكاو أو الدم.

وإذا تعين القيام بالمزيد من أعمال التنظيف، فيمكن حينئذ اللجوء إلى مزيلات البقع؛ حيث ينبغي استخدام مزيلات البقع المحتوية على "مركبات المؤثرات السطحية" “Surfactants” مع البقع الدهنية وأملاح إزالة البقع المتوفرة في صورة مسحوق مع البقع المحتوية على البروتين.