لدغات الحشرات.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن لدغات الحشرات تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت في نطاق الفم والحلق أو إذا كان المصاب مريضا بالحساسية أو في حال ردات فعل الجسم الشديدة؛ حيث قد يتسبب التورم حينئذ في الإصابة بضيق التنفس.

وبخلاف ذلك يجب استشارة الطبيب في حال استمرار الألم الشديد بموضع اللدغة لمدة تزيد عن 3 أيام أو في حال تورم العقد اللمفاوية أو خروج قيح من موضع اللدغة؛ حيث تدل هذه الأعراض على الإصابة بالتهاب.

ولتجنب حدوث الالتهاب لا يجوز حك موضع اللدغة أبدا، علما بأن التبريد يساعد على تخفيف الألم من ناحية ومنع انتشار سم الحشرة من ناحية أخرى.