نصائح ذهبية لشواء صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

شددت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية أثناء الشواء في فصل الصيف؛ نظرا لأن حرارة الطقس ورطوبة الهواء تشكلان بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والجراثيم.

وأوضحت الجمعية أن أولى هذه الاشتراطات تتمثل في غسل اليدين جيدا بالصابون قبل القيام بالشواء، مع مراعاة فصل اللحوم النيئة عن غيرها من الأغذية وتخصيص أدوات مطبخ لها، وذلك للحيلولة دون انتقال البكتيريا من اللحوم إلى السلطة مثلا فيما يعرف باسم "التلوث المختلط".

كما يجب أن تنضج لحوم الشواء جيدا؛ لذا لا يجوز أن تقل درجة الحرارة عن 70 وتركها على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين.