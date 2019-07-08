زوجة الرئيس الفرنسي السابق تستعرض "أناقتها" بأحضان مُصوّر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت سيدة فرنسا الأولى السابقة، كارلا بروني، على مشاركة صديقها المصور الفوتوغرافي، جان- بابتيست موندينو، بحفل إطلاق معرض الصور الخاص به في العاصمة الفرنسية، باريس، والتقطت لهما بعض الصور وهما يحتضنان بعضهما البعض أمام مقر إقامة المعرض.

وقد خطفت كارلا، 51 عامًا، الأضواء، بفضل إطلالتها الملائكية الأنيقة التي ظهرت بها في تلك المناسبة، حيث تألقت ببدلة جمبسوت سوداء أنيقة وأكملتها بانتعالها حذاءً مزودًا بأحزمة ذهبية اللون مع قيامها بطلاء أظافر قدميها باللون الأحمر القرمزي الذي يتسم بقوته وإشراقته.

وتحضيرًا من جانبها للأجواء المشمسة الحارة، حرصت كارلا على حمل نظارة شمس بتصميم الكات آي في يدها، كما حملت حقيبة يد من الجلد الأسود مزودة ببعض القطع الذهبية المتطابقة.

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ومعروف أن كارلا، وهي في الأساس عارضة ومغنية ناجحة، قد تزوجت من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عام 2008، ومن وقتها وهي محط أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.