زوجة الرئيس الفرنسي السابق تستعرض "أناقتها" في أحضان مُصوّر

باريس - لايف ستايل
حرصت سيدة فرنسا الأولى السابقة كارلا بروني، على مشاركة صديقها المصور الفوتوغرافي، جان- بابتيست موندينو، بحفل إطلاق معرض الصور الخاص به في العاصمة الفرنسية، باريس، والتقطت لهما بعض الصور وهما يحتضنان بعضهما البعض أمام مقر إقامة المعرض.
وخطفت كارلا، 51 عامًا، الأضواء، بفضل إطلالتها الملائكية الأنيقة التي ظهرت بها في تلك المناسبة، حيث تألقت ببدلة جمبسوت سوداء أنيقة وأكملتها بانتعالها حذاءً مزودًا بأحزمة ذهبية اللون مع قيامها بطلاء أظافر قدميها باللون الأحمر القرمزي الذي يتسم بقوته وإشراقته.
وحرصت كارلا تحضيرًا للأجواء المشمسة الحارة، على حمل نظارة شمس بتصميم الكات آي في يدها، كما حملت حقيبة يد من الجلد الأسود مزودة ببعض القطع الذهبية المتطابقة.
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ويُعرف أن كارلا، وهي في الأساس عارضة ومغنية ناجحة، تزوجت من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عام 2008، ومن وقتها وهي محط أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.
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