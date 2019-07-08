كيت ميدلتون تتألّق في فستان رائع باللون الوردي

تعدّ كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أحد رموز الأناقة في المملكة المتحدة بل والعالم، إذ تعلم كيت ترتدي ملابس أنيقة وتليق بكونها تنتمي إلى أعرق العائلات المالكة في العالم.

وبدت كيت ميدلتون مذهلة في ثوب من اللون الوردي، والذي ارتدته خلال مراسم تعميد "آرتشي" طفل ميغان ماركل والأمير هاري دوقة ودوق ساسكس، وفقا إلى ما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت كيت ميدلتون، 37 عامًا، فستانا رائعا من ستيلا مكارتني من أجل الحدث الخاص الذي جرى في كنيسة صغيرة في قلعة ويندسور.

وجلست دوقة ساسكس بأناقة، على كرسي أمام زوجها الأمير ويليام، وابتسمت للكاميرا في إطلالة ملكية، بينما ارتدت أقراطا من اللؤلؤ والتي كانت للأميرة ديانا الراحلة.

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تأتي الصورة العائلية في الوقت الذي واجه فيه هاري وميغان رد فعل عنيف من الجمهور بسبب إصراره على الحفاظ على تعميد "آرتشي"، بصورة خاصة وتقليل حضور الحفل لأضيق حدود، ومن بين الضيوف الـ25 في الحفل الخاص، كبار رجال العائلة المالكة مثل الأمير تشارلز وكاميلا والأمير ويليام وكيت ميدلتون.

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