بالفاكهة والشاي.. تمتعي بـ صن بلوك طبيعي من منزلك

تُعاني العديد من النساء من تصبغ لون بشرتهن بسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، ومستمر، الأمر الذي يُزيد من اسمرار البشرة، وظهور الكلف، والخطوط البيضاء.

وتلجأ العديد منهن لاستخدام صن بلوك، كريم واقي الشمس لحمايتها من الأشعة الضارة، إلا أنه يحتوي على العديد من المواد الكيماوية، فضلًا عن ارتفاع أسعاره.

أطعمة تغنيكِ عن الـ صن بلوك:

وتوصلت دراسات طبية حديثة توصّلت إلى تمتّع عدد من الأغذية بقدرة على حماية الجلد من الأضرار التي تلحق به، نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وفق موقع «ريدرز دايجست» الأمريكي.

الحمضيات

وتعد أول الأطعمة، التي تقى من آثار الشمس، حيث تحتوي على عنصر الليمونين، الذي يخفض احتمال خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى 34 في المئة.

الشاي الأخضر

يتمتع الشاي الأخضر بمضادات أكسدة تحمي من التلف الجيني لخلايا الجلد.

الجزر

كما يحتوي الجزر على مادة كاروتينات، تقلل من شدة حروق الشمس،

الفراولة

تعمل كوسيلة حماية ضد حروق الشمس وعلاج لها حال وقوعها.

الرمان

يحتوى الرمان على الكثير من مضادات الأكسدة، من بينها واحد يتصف بالقوة، وهو حمض الإيلاجيك، الذي يحمي خلايا الجلد من التلف نتيجة تعرّضها للأشعة فوق البنفسجية.

واكتسبت الطماطم لونها الأحمر، بسبب احتوائها على الليكوبين المضاد للأكسدة، والمفيد للبشرة.

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طريقة عمل صن بلوك طبيعي في المنزل:

قدم موقع "BOLD SKY" الهندي طريقة تحضير كريم واقي الشمس في المنزل بمواد طبيعية، تعرفي عليها:

المكونات:

3 ملاعق شاي أخضر

3 ملاعق زيت جوز هند

ملعقتان أكسيد الزنك

ملعقة زبدة شيا

قطرات من عصير الجزر

طريقة تحضيره:

أذيبي زبدة الشيا على نار هادئة، ثم ضيفي لها زيت جوز الهند، ثم ضيفي الشاي الأخضر.

قلبي المكونات السابقة جيدًا، ومن ثم ضعي قطرات عصير الجزر، وأكسيد الزنك.

احفظي المكونات في زُجاجة مُعقمة، واحفظيها في الثلاجة، واستخدميها يوميًا قبل وضع المكياج.

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