بـ 8 وسائل.. تخلصي من "بثور" الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

ورغم أن البثور التي تظهر خلال فترة الحمل قد تكون مؤقتة، إلا أن وجودها على الوجه والمناطق الظاهرة، تشكل إزعاجاً للحامل.

وفيما يلي مجموعة من الأفكار لعلاج بثور الحمل، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- الاعتناء الجيد بالبشرة

نظفي وجهك بلطف باستخدام غسول معتدل مرتين في اليوم، مرة واحدة في الصباح ومرة ​​في الليل قبل الذهاب إلى السرير. هذا سيساعد على منع تراكم الزيوت والأوساخ على وجهك.

2- الكمادات الدافئة

يمكن أن يساعد الضغط الدافئ في إزالة البثور بسرعة، حيث تعمل درجة الحرارة الدافئة على استخلاص البكتيريا والقيح من المسام وبصيلات الشعر، ما يسرع في عملية الشفاء.

3- الكركم

مطهر طبيعي يمكن أن يساعد في علاج البثور، وله خاصية مضادة للجراثيم تساعد على قتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

اصنعي عجينة من ملعقتين من الكركم مع القليل من الماء، واتركيها على وجهك لمدة ساعة تقريباً قبل شطفها بالماء. وكرري هذه العملية مرة إلى مرتين في اليوم لعدة أيام.

4- الصبار

علاج طبيعي رائع آخر للبثور المتصلة بالحمل، ويساعد في علاج حب الشباب بفعالية بخصائصه العلاجية والمضادة للالتهابات.

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ضعي القليل من هلام الصبار على المناطق المصابة، ودلكيها برفق لمدة دقيقة، واتركي الهلام لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء، وكرر ذلك مرة إلى مرتين في اليوم.

5- معجون الأسنان الأبيض

ضعي القليل من معجون الأسنان الأبيض على البثور، واتركيه طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي اغسليه بالماء البارد، وكرري العملية إلى حين التخلص من الاندفاعات الجلدية بالكامل.

6- زيت جوز الهند

يمكن لزيت جوز الهند أن يساعد في التخلص من حب الشباب بسبب خواصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، كما يساعد على ترطيب وتغذية البشرة.

ضعي زيت جوز الهند العضوي على المنطقة المصابة، وافركيه بلطف على بشرتك، وأعيدي تطبيقه عدة مرات في اليوم.

7- العسل

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا، وبالتالي فهو فعال جداً في علاج أنواع مختلفة من حب الشباب، بما في ذلك ما يحدث أثناء الحمل، كما أن العسل مهدىء ومرطب للبشرة.

افركي القليل من العسل الخام على المنطقة المصابة، وانتظري من 10 إلى 15 دقيقة قبل شطفه بالماء. وكرري ذلك من 2 إلى 3 مرات في اليوم.

8- الليمون

يستعيد توازن درجة الحموضة في البشرة، وبالتالي يقلل من الاندفاعات الجلدية. ضعي عصير الليمون الطازج على حب الشباب باستخدام قطعة قطن، واتركية لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك قبل شطفه بالماء. كرري ذلك مرة أو مرتين في اليوم.