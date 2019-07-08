عند اختار مكان مكيف الهواء بالمنزل.. لا تجهل هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

مع راتفاع درجات الحرارة من الضروري استخدام طرق مختلفة لتبريد المنزل بما في ذلك أجهزة التكييف الحديثة.

ويعد اختيار المكان المناسب لتركيب أجهزة التكييف أحد أهم العوامل التي تساهم في الحصول على أفضل النتائج، لذلك نقدم بعض النصائح المفيدة لاختيار المكان المناسب لجهاز التكييف في المنزل، على النحو التالي، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع "آيركون":

1- مساحة تهوية جيدة للوحدة الخارجية

يهتم معظم الأشخاص باختيار مكان مناسب للوحدة الداخلية من جهاز التكييف، غير أن الخبراء ينصحون بإيلاء اهتمام خاص لاختيار مكان مناسب ومساحة كافية للوحدة الخارجية لجهاز التكييف، للحصول على أفضل نتيجة، إذ يتعين تثبيت الوحدة الخارجية ضمن مساحة واسعة مناسبة لتدفق الهواء.

2- وضع الوحدة الخارجية في الظل

يُنصح بوضع الوحدة الخارجية لجهاز التكييف في الظل، وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة، التي تعمل على تسخين الوحدة وخفض كفاءتها بشكل ملحوظ، وزيادة الجهد فيها، ما قد يؤدي إلى زيادة في فاتورة الكهرباء.

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3- إبعاد الوحدة الداخلية عن المصابيح الكهربائية

يؤدي تثبيت الوحدة الداخلية لجهاز التكييف بالقرب من المصابيح الكهربائية التي تعتبر مصدراً للحرارة، إلى استمرار عملها عند وصول درجة حرارة الغرفة إلى الدرجة المطلوبة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في كمية الكهرباء المستخدمة وبالتالي زيادة فاتور الكهرباء.

4- تثبيت الوحدة الداخلية بالقرب من السرير أو منطقة الجلوس

عند تثبيت الوحدة الداخلية بالقرب من السرير، أو منطقة الجلوس في غرفة المعيشة، يوفر جهاز التكييف تأثير تبريد أفضل.

5- تثبيت الوحدة الداخلية على ارتفاع كافٍ

من المعروف أن الهواء الساخن يرتفع إلى الأعلى والهواء البارد ينزل إلى الأسفل، لذا ينصح بتركيب وحدة التبريد الداخلية في مكان مرتفع في الغرفة، للحصول على تبرد أفضل للغرفة بأكملها.