مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تتعرض العديد من الفتيات، لـ تسلخات المنطقة الحساسة، التي تؤدي للحكة، واحمرار المنطقة.

وتقدم "هن" نصائح لتجنب تسلخات المنطقة الحساسة، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي "bold sky".

نصائح لتجنب تسلخات المنطقة الحساسة

ارتداء الملابس الداخلية القطنية، والابتعاد عن الأقمشة المُصنعة التي تسبب الحكة.

الحرص على إزالة الشعر الزائد، بين الفترة والأخرى، لما يسببه من التهابات، وفطريات.

تجنب استخدام الماء الساخن، أو البارد، والاعتماد على الماء الدافئ.

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تجفيف المنطقة الحساسة، جيدًا، حتى لا يتسبب الماء في التهابها.

انتقاء غسول أو مس مهبلي لا يحتوي على مواد كيماوية، حتى لا تتراكم البكتيريا والفطريات.

تجنبي استخدام المنظفات أو الغسول الذي يعتمد على العطور النفاذة، لمساعدتها في التهاب الجلد.

استخدمي زيت شجرة الشاي لقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، وعلاج الالتهابات الفطرية المهبلية، فقط ضعي بضع من قطرات زيت شجرة الشاي، وامزجيها بأي نوع من أنواع الزيوت الحاملة مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا وضعيه على المهبل.

تناولي الأكلات والمشروبات التي تحتوي على فيتامين ج لاحتوائه على مكونات مضادة للميكروبات التي يمكن أن تقتل فرط نمو المبيضات، لذا تأكدي من زيادة تناول فيتامين (ج) من أجل تعزيز مناعة الجسم لمكافحة العدوى الفطرية.

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