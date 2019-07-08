حضري طاجن العكاوي بالمنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وقدميه ساخنًا مع الأرز الأبيض، والكبدة المحمرة، وأطباق المقبلات. مكونات العكاوي: عكاوي بصل ثوم عصير طماطم صلصة طماطم مرقة لحمة حبهان مستكة ورق لورا سمنه Advertisements بهارات جوزة الطيب ملح - فلفل أسود طريقة عمل العكاوي: في طاسة على النار، شوحى العكاوي مع الثوم فى السمنة على النار. أضيفي البصل للخليط السابق، وضعي معه الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة الناعمة والبهارات وجوزة الطيب والحبهان والمستكة وورق اللورا. ضعي عصير الطماطم للخليط، وقلبي جيدًا، واتركيهما على النار. ضعي الخليط السابق، في طاجن، ثم أضيفي المرقة له، وأدخليه الفرن حتى ينضج تمامًا. ​

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