نصائح لتبييض الأسنان

يسعى الكثيرون للحصول على أسنان ناصعة البياض، تخلو من البقع الصفراء والبنية والسوداء، التي تظهر كأحد أعراض تسوس الأسنان، والتي تؤثر سلبًا على صحة الأسنان والمظهر الجمالي، مسببة الحرج في بعض للأحيان، للأشخاص ذوى الأسنان غير البيضاء.

وينتج تغير لون الأسنان نتيجة الأخطاء المدمرة للأسنان، والتي يتجاهلها الكثيرون، على رأسها إهمالهم في تنظيف الأسنان باستمرار.

وفيما يلي طرق فعالة واقتصادية لتبييض الأسنان، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز":-

الزيوت الطبيعية

يفضل استعمال كل أنواع الزيوت الطبيعية في تنظيف الأسنان، على رأسها زيت جوز الهند، الذي يتم دهنه على الأسنان لقتل البكتيريا، وتفتح لون الأسنان، ولذلك لاحتوائه على كم ضخم من حمض اللوريك المضاد للبكتيريا.

قشور بعض الفواكة

يمكن استعمال قشور بعض الفاكهة كالتفاح والموز والليمون والبرتقال، في جعل الأسنان ناصعة البياض، من خلال دعكها بهم.

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بيكربونات الصوديوم

يستخدم المركب "بيكربونات الصوديوم" في تبييض الأسنان، لقدرته على قتل البكتيريا المتواجدة حول الأسنان والتي تعد أحد أسباب تغير لون الأسنان بسبب خاصيتها القلوية القوية القاتلة للبكتيريا.

خل التفاح

يشتهر خل التفاح، بقدرته على تبييض الأسنان، حيث إن يتكون من حمض الخليّك، الذي يمكنه القضاء على بكتيريا التي تصيب الأسنان بسهولة.

ويمكن استعماله من خلال خلط كمية محدودة من خل التفاح، والمضمضة به لعدة ثوانِ، ثم غسل الفم سريعا.

الفحم

يعد الفحم من أشهر الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان، حيث إنه يتميز بقدرته الهائلة على امتصاص المواد المترسبة حول الأسنان، والتي تسبب في تغير لونها إلى الأصفر أو البني أو الأسود.

ويمكن استعماله عن طريق وضع "الفحم المطحون" على هيئة "بودرة" على فرشاة الأسنان، ودعك الأسنان به.

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