"الإفتاء" تحذر الأباء من مقاطعة التجمعات العائلية: "تؤثر على تنشئة الأطفال"

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تكوين أسرة صالحة وسوية نفسيًا، من أهم المبادئ التي تركز عليها الشريعة الإسلامية، والتي تضع لها مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية، بالإضافة إلى بعض النصائح التي يقدمها المشايخ.

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تحدثت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أهمية الترابط الأسري، والحرص على التجمعات العائلية، التي تؤثر على تنشئة الأبناء.

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وقالت "الإفتاء": "من الأخطاء التي يقع فيها الآباء عدم حرصهم على التجمع العائلي للنصح والإرشاد وتوجيه الأبناء، مما يؤثر بالسلب على التواصل الثقافي والنفسي بين الآباء والأبناء، وتأصيل شخصيتهم الإسلامية".

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