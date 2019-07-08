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تكوين أسرة صالحة وسوية نفسيًا، من أهم المبادئ التي تركز عليها الشريعة الإسلامية، والتي تضع لها مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية، بالإضافة إلى بعض النصائح التي يقدمها المشايخ.
"الإفتاء" عن ارتفاع نسب الطلاق: "عدم قدرة على التكيف"
تحدثت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أهمية الترابط الأسري، والحرص على التجمعات العائلية، التي تؤثر على تنشئة الأبناء.
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وقالت "الإفتاء": "من الأخطاء التي يقع فيها الآباء عدم حرصهم على التجمع العائلي للنصح والإرشاد وتوجيه الأبناء، مما يؤثر بالسلب على التواصل الثقافي والنفسي بين الآباء والأبناء، وتأصيل شخصيتهم الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" تحذر الأباء من مقاطعة التجمعات العائلية: "تؤثر على تنشئة الأطفال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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