بصورة جديدة.. ريهام سعيد: "معنديش مرض جلدي ووشي موقعش ومش هايقع"

صورة جديدة للإعلامية ريهام سعيد، نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم، بعد إعلانها إصابتها بمرض - لم تكشف طبيعته - مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

الصورة التي جذبت عشرات التعليقات المتعاطفة معها وتدعو لها بالشفاء، ظهرت خلالها سعيد ويبدو وجهها شاحبا وعليه آثار المرض، صحبتها بتعليق قالت فيه "لأصحابي اللي عايزين يطمنوا انا معنديش مرض جلدي ووشي موقعش و مش هايقع"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

الإعلامية التي بدى وجهها متأثرا بالمرض ظهرت مبتسمة، فيما دعا جمهورها لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن ريهام سعيد أثارت صدمة لدى متابعيها حينما طالبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالدعاء لها من خلال صورة نشرتها: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

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وفي مقابل التكنهات حول طبيعة المرض، خرجت شقيقتها رانيا لتوضح لجمهورها ما الذي أصاب الإعلامية بالضبط، في تدوينة لها على صفتحها منذ أيام بموقع "فيس بوك".

وكتبت "رانيا": "ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف أنه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش أي علاقة بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة"، متابعة: "هي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإدن الله تقوم بالسلامة".

وأضافت: "تصحيح لبعض الپوستات الخاطئة موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص أو إنه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير والكلام ده من وحي خيال بعض الناس"، مناشدة بقولها: "بلاش التزايد في الكلام وتأليف الأخبار اللي بتدمر أسرة كاملة.. يعني لما يتكتب خبر وصية ريهام سعيد الأخيرة قبل وفاتها الناس دي مش بتفكر إن ريهام ليها أم وأب وأخوات وأولاد ممكن ينهاروا لما يقروا خبر زي ده وإلا هو سبق صحفي وطز في أي حاجه تانية".

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