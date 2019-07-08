هل تبالغ في الاعتماد على شريكك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تقوم العلاقة الزوجية على مبدأ التشاركية، فإن التعاون بين الزوجين يكون في أعلى مستوياته في جميع مناحي الحياة. غير أن التشاركية لا تعني اعتماد أحد طرفي العلاقة على الآخر بشكل كامل، وبالتالي إحداث خلل في التوازن المنظم لهذه العلاقة.

ولكي تتعرف على الأمور التي تجعلك شخصاً يعتمد على شريك حياته بشكل كامل، المؤشرات التالية، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة "تايمز أوف إنديا" :

1- الامتناع عن الاختلاط مع الأصدقاء والعائلة

إن الامتناع عن الاختلاط مع الأصدقاء وأفراد العائلة، والاقتصار على التواجد المستمر مع شريك الحياة، يمثل مؤشراً هاماً على أنك تعتمد على الشريك بشكل كامل على الصعيد الاجتماعي، وهذا يؤدي إلى عزلتك الاجتماعية، ويشكل ضغطاً كبيراً على نصفك الآخر.

2- الاعتماد على الشريك في كل تفاصيل الحياة

سواء أكان الأمر يتعلق باختيار فيلم تشاهده مع الشريك، أو شراء حاجيات المنزل، أو أخذ عطلة، فإن اعتمادك على شريك حياتك في كل صغيرة وكبيرة، يجعل منك شخصاً سلبياً ويحولك إلى إنسان غير كُفء، وهذا بدوره يساهم في تآكل علاقتك بالشريك وقد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

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3- العلاقة الزوجية مصدرك الوحيد للسعادة

عندما تصبح العلاقة مع الشريك مصدرك الوحيد للسعادة، فإنك تعتمد بشكل كامل على وجود الشريك معك لتحقيق هذه السعادة، وهذا بالطبع يضع ضغطاً كبيراً على الطرف الآخر ويؤثر سلباً على علاقتك به.

4- وضع احتياجات الشريك قبل احتياجاتك

من المهم أن تكون شخصاً متعاطفاً، وأن تعتني باحتياجات شريكك في العلاقة. ومع ذلك، من المهم أيضاً أن تتذكر أن العلاقة الزوجية هي طريق ذو اتجاهين. إذا كنت الشخص الوحيد الذي يسعى لإشعار الطرف الآخر بالسعادة، وإذا كان شريكك لا يرد بالمثل، فهذا بالتأكيد علامة على وجود علاقة غير صحية.

5- الشعور بعدم الأمان عند خروج الشريك من المنزل

عندما تشعر بعدم الأمان إذا كان شريكك يمضي وقتاً مع أشخاص آخرين، ويستمتع بصحبتهم، فهذا يدل في الواقع على أنك تعتمد على وجوده معك لتشعر بالطمأنينة.