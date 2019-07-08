أمراض القلب من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، وهي المُسبّب الأكبر للوفيات لدى الرجال والنساء -بحسب تقارير طبية - ويُطلق مصطلح أمراض القلب على كلّ ما يُصيب عضلة القلب والأوعية الدموية والشرايين وصمامات القلب. ويبدأ القلب بالنبض من وقت وجود الإنسان بالرحم قبل الولادة يظل ينبض طيلة أشهر الحمل ويبدأ في التكوين حتى يظهر للحياة.

ومن الممكن أن يتعرّض القلب للأضرار والتلف ما يؤدي إلى وفاة الشخص، وإليك نصائح لتفادي أمراض القلب، بحسب موقع" medical news today".

نصائح للوقاية من أمراض القلب

الإقلاع عن التدخين

يعتبر التدخين السبب الرئيسي لمعظم حالات الوفاة، إذ يؤثر التدخين سلبًا على مختلف أعضاء الجسم أهمها الرئتين والقلب، لأنه يحتوي على مواد كيميائية تسبب تلفًا في الأوعية الدموية أثناء احتراقها، مما يؤدي إلى ضيق الشرايين وبالتالي تصلبها والإصابة بالجلطات.

ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضية عامل قوي في الحفاظ على صحة الإنسان إذ تعمل على تجديد الدورة الدموية للجسم وتقيه العديد من الأمراض، وينصح الخبراء بضرورة ممارسة الرياضة فترة لا تقل عن 30 دقيقة خلال اليوم، والتي تعمل بدورها على حرق المزيد من الدهون والكولسترول المتراكم داخل الجسم.

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الفحص الدوري

تعد النوبات القلبية سببًا خطيرًا من أسباب تدهور الصحة، لذا ينصح بضرورة قيام المصابين بعمل كشف دوري بين الحين والآخر للاطمئنان على صحتهم وقلوبهم، وخاصة فحص الأمراض المتعلقة بالقلب، مثل الكولسترول والضغط والدهون، والسكر، ويفضل أن يكون الفحص كل ستة أشهر.

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