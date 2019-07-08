محمد رمضان ينشر صورة له مع زوجته من باريس: "مع حياتي"

يقضي الفنان محمد رمضان، إجازة قصيرة رفقة أسرته في العاصمة الفرنسية باريس. ونشر "رمضان" صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام وعلق عليها "مع حياتي". Advertisements وتزوج رمضان عام 2012 من "نسرين عبد الفتاح"، ورزق منها بطفلين، "علي" و"كنز". ​

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