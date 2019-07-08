بفستان قصير ومفتوح.. إيمي سالم: "الواحدة مبتحلوش إلا بعد الطلاق"

شاركت الفنانة إيمي سالم، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها، ظهرت من خلالها بإطلالة أنثوية جذابة.

وارتدت "سالم" فستانا كُحليا لامعا قصيرا للغاية، كما جاء تصميمه مفتوحا من جهة الصدر، واعتمدت على الشعر القصير والمكياج السموكي الصريح.

وتفاعل العديد مع إطلالة الفنانة التي بلغت 4 آلاف تسجيل، مشيدين بإطلالتها ورشاقتها، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "الواحدة ما بتحلوش إلا إذا اطلقت؟..ده سؤال".

لترد الفنانة:"لا ده حقيقة مش سؤال".

وكانت إيمى أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان اللبناني غسان المولى في 2017، عقب 10 سنوات من زواجهما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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إيمي سالم ليست الأولى.. "الطلاق بيحلِّي"

لم تكن "سالم" هي الأولى التي تتبع نظرية، تغير المرأة عقب الطلاق، فسبقتها من قبل الفنانة سمية الخشاب، التي اعتادت على نشر الصور عقب طلاقها من الفنان أحمد سعد.

وظهرت سمية، بتلك الصور بجسد ممشوق، وقوام جذاب، فضلًا عن المظهر الأكثر أنوثة، حتى تفاعل معها العديد من متابعيها مؤخرًا، معتبرين المطلقة تزداد جمالا وأنوثة بعد الطلاق، وجاء من بين التعليقات، "على كدة المتجوزة تطلق، واللي مش متجوزة تتجوز وتطلق"

استشاري تحلل السبب:

أوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسى للعلاقات الأسرية، بأن المرأة بعد الطلاق تحاول تأهيل نفسها من جديد سواء في المظهر أو استعادة ثقتها بنفسها من جديد، وأيضًا نظرتها بالمستقبل.

وأوضحت "حماد" في حديثها لـ"هن"، أن المرأة تحتاج للتأهيل بعد الطلاق حتى تستعيد قواها من جديد لأجل نفسها وأولادها، كما أنها تحتاج للاستقلال المادي حتى تتمكن من مواصلة العيش.

وتابعت "حماد" بأن المطلقات يعملن على الاهتمام بمظهرهن وأنفسهن بشكل أكثر كنوع من "كيد النسا"، ولإثارة مشاعر الضيق لدى أزواجهن السابقين، أو ربما تبحث عن فرصة ارتباط جديدة، فهذه من حقوقها، فنسبة كبيرة من المطلقات أعمارهن صغيرة ويردن فرصة زواج أخرى.

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