طريقة عمل الزلابية

"الزلابية" من الحلوى ذات الشعبية الكبيرة في مصر، والتي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "الزلابية" على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

الدقيق

كوبان من الماء

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

زيت شربات

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طريقة التحضير

- خلط الدقيق النشا والفانيليا والخميرة والملح والسكر.

- إضافة الماء إلى الخليط، وتقليب جميع المكونات، حتى تتحول إلى عجين.

- ترك الخليط حتى يتخمر، ويزداد حجمه.

- غمس ملعقة صغيرة بالزيت، لاستخدامها في تقطيع العجين على هيئة كرات.

- وضع كرات الزلابية في الزيت

- إخراج الكرات حي تحول لونها إلى الذهبي، ثم وضعها في الزيت مرة آخرى بعد دقائق.

- وضع الكرات في الشربات.

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